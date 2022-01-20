لبنان.. مدير عام الطيران المدني ينفي هدر أموال فحوص الـPCR

نفى المدير العام للطيران المدني في لبنان، فادي الحسن، اليوم الخميس، ما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـPCR التي تجرى للركاب في مطار بيروت الدولي.

وقال الحسن في تصريح إنه "لا صحة لما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـPCR للركاب لأن شركات الطيران التزمت حرفيا بتعميم المديرية العامة للطيران المدني استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية".

وكان مدعي عام ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس أعلن أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـPCR في مطار بيروت الدولي، وباشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض.

المصدر: "الجديد" + RT