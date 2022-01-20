الدفاع التركية تعلن نتائج عملية "غصن الزيتون" منذ انطلاقها حتى اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم في عملية "غصن الزيتون" منذ انطلاقها في 20 يناير 2018، وحتى اليوم.

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وبمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعملية التي نفذها الجيش التركي "لتطهير مدينة عفرين السورية من الإرهاب"، أشارت الوزارة إلى أن الجنود الأتراك "اقتحموا أوكار الإرهابيين الخرسانية واحدة تلو الأخرى، والتي كانت نتاج الجهات التي تقودهم".

وأوضحت أن "عملية غصن الزيتون نفذت بكاملها وفق القانون الدولي وباحترام حقوق الإنسان، وانتهت بنجاح وفق المخطط بعد 57 يوما".

ولفتت إلى أن العملية "أسفرت عن تحييد 6 آلاف و370 إرهابي في المنطقة حتى اليوم، وتمكن الجيش التركي خلالها من تحقيق الأمن على مساحة 1859 كيلومترا مربعا".

المصدر: "الأناضول"