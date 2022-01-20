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ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
AP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في سوريا.
وحضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ،الأستاذ خالد بن علي الحميدان.
كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السفير ألكسندر كينشاك.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

 

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