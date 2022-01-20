بسبب أوميكرون.. الكشف عن تطور جديد يخص مستشفيات العزل في مصر

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن نسبة الإشغال بالمستشفيات المخصصة لعزل مصابي كورونا، ارتفعت قليلا هذا الأسبوع، مع ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون.

وأوضح المصدر اليوم الخميس، أن نسبة الإشغال بالأسرة الداخلية للمستشفيات ارتفعت إلى 11%، بعدما كانت 9% مطلع هذا الأسبوع، على إثر زيادة الإصابات.

وشدد على أن أغلب الإصابات التي يتم حجزها بالمستشفى لمرضى لم يحصلوا على تطعيم كورونا، مضيفا: "أغلب المصابين لم يتم تطعيمهم، وبالتالي تدهورت حالتهم الصحية بعد إصابتهم بالفيروس".

وأشار إلى رصد الوزارة الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات مؤخرا، بخلاف الإحصاء اليومي الذي يتم إعلانه بشكل رسمي، والذي يمثل عدد من أجروا المسحات فقط، بغض النظر عن العدد الآخر من المصابين ممن جرى عزلهم منزليا أو جرى اكتشاف إصاباتهم عن طريق الأطباء في عياداتهم الخارجية.

وكانت وزارة الصحة أعلن أمس الأربعاء، عن تسجيل 1379 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و33 حالة وفاة.

المصدر: موقع مصراوي