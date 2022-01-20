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حاكم مصرف لبنان يتخلف عن حضور جلسة استجوابه

أخبار العالم العربي

حاكم مصرف لبنان يتخلف عن حضور جلسة استجوابه
AP
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أرجأ القضاء اللبناني، اليوم الخميس، إستجواب حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، إلى شهر مارس المقبل، بعد تخلّف سلامة ومحاميه عن الحضور .

وأفادت معلومات لقناة LBCI اللبنانية بأن "قاضية التحقيق في جبل لبنان، أرليت تابت، أجلت جلسة إستجواب رياض سلامة في دعوى تحالف "متحدون" إلى الثالث من مارس المقبل بعد تخلّف سلامة ووكيليه عن الحضور، ووسط سجال حاد بين القاضية تابت ومحامي الجهة المدعية التي اعتبرت أن التأجيل غير مبرر".

وذكرت أن محاميي "متحدون" توجهوا إلى هيئة التفتيش القضائي لتقديم شكوى بحق القاضية تابت وسيستعملون كل الوسائل القانونية لدفعها الى التنحي أو ردها".

وكانت القوى الأمنية عززت وجودها على مدخل قصر عدل بعبدا، بعد أن تم توجيه دعوة إلى جميع المودعين والمحامين وكافة أصحاب الحقوق للتجمع أمام قصر العدل في بعبدا الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت، لمواكبة جلسة استجواب سلامة.

المصدر: LBCI

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