 
مباشر

الصحة المصرية تكشف عن أعراض تمنع الحصول على لقاح كورونا إذا ظهرت

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تكشف عن أعراض تمنع الحصول على لقاح كورونا إذا ظهرت
AFP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7pi

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن قائمة بالحالات التي يمنع فيها أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
مصر تسجل 1079 إصابة و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا
مصر تسجل 1079 إصابة و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الصحة، في تعليق على أحد المتابعين عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن موانع أخذ اللقاح تأتي على النحو التالي:

1- إذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض: حمى، آلام في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقيء، ضيق التنفس، احتقان/ سيلان الأنف، الإسهال، الصداع.

2- إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوما من التعافي.

3- إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما (مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية).​

المصدر: وزارة الصحة المصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا