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الداخلية السعودية تحذر من بث شائعات حول كورونا وتتوعد بالسجن وغرامة مالية كبيرة

أخبار العالم العربي

الداخلية السعودية تحذر من بث شائعات حول كورونا وتتوعد بالسجن وغرامة مالية كبيرة
Sputnik
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة من يبث الشائعات حول فيروس كورونا قد تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا.

وكتبت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات صلة".

وأضافت الداخلية: "تصل الغرامة إلى 100,000 ريال ولا تزيد عن 1000000 ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا" مشيرة إلى أنه في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

المصدر: RT

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