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عون يؤكد العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية في لبنان

أخبار العالم العربي

عون يؤكد العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية في لبنان
AFP
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي.

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وخلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي في قصر بعبدا، أكد عون: "العمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي، وأن مفاوضات الترسيم (للحدود البحرية مع إسرائيل) ستستأنف مع عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".

وأضاف الرئيس عون: "لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول، وسيعمل على إعادة العلاقة مع دول الخليج الى طبيعتها".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان لوي بورلانج: "فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه، والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي".

المصدر: RT

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