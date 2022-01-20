عون يؤكد العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية في لبنان

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي.

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وخلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي في قصر بعبدا، أكد عون: "العمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي، وأن مفاوضات الترسيم (للحدود البحرية مع إسرائيل) ستستأنف مع عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".

الرئيس عون أكد العمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي وان مفاوضات الترسيم ستستأنف مع عودة هوكشتاين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 20, 2022

وأضاف الرئيس عون: "لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول، وسيعمل على إعادة العلاقة مع دول الخليج الى طبيعتها".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان لوي بورلانج: "فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه، والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي".

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لوي بورلانج من بعبدا: فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 20, 2022

المصدر: RT