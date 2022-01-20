5591 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5591 إصابة بالفيروس التاجي، بعد أن سجلت يوم أمس 5928 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 5591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس ليصبح الإجمالي 638327 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5238 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 584050 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8914 حالة وفاة، كاشفة أن عدد الحالات الحرجة 540 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"