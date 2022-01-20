سلطنة عمان.. اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر
Globallookpress
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اعتقلت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر.
وقالت الشرطة في بيان على موقع "تويتر": "تمكنت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط 3 أشخاص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر ضد نساء من نفس الجنسية، بعد إيهامهن بوجود فرص عمل في سلطنة عمان، وعند الوصول يتم إجبارهن على ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، والابتزاز بأنهم مدينات بمبالغ مالية للجناة بعد إجبارهن على توقيع شيكات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".
الشرطة تضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر ..#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/m32xOEGQ0j— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) January 20, 2022
المصدر: RT
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