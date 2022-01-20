الصحة المصرية: توجيهات من السيسي بهدف التقليل من أعداد المصابين بكورونا ومتحوراته

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت خلال الساعات الماضية للحد من كورونا تستهدف تقليل الكثافات في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبدالغفار، أن هذه التوجيهات تهدف أيضا لتقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا ومتحوراته التي طرأت على الفيروس منذ انتشاره.

وقال عبدالغفار، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إنه من ضمن التوجيهات "التوسع في عملية التطعيم للمواطنين نظرا لأهمية اللقاح الذي يقلل من خطورة الإصابة أو يقلل من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته"، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي تم وضعها من أجل الحد من انتشار كورونا "ولكن تطبيق هذه القرارات يقع على المواطن، فهو المنوط بتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات".

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدولة وفرت جميع اللقاحات المعتمدة لتطعيم المواطنين ومختلف الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح من أجل الوقاية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى التوسع في عدد مراكز التطعيم وتوفير فرق في مختلف الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من قبل المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تدشين الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا من خلال التوسع في عملية التطعيم التي تساعد في الوقاية من انتشار العدوى، وأن الوزارة أتاحت اللقاح في مختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين من أجل الوصول إلى مناعة القطيع.

المصدر: الوطن