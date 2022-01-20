انجاز كبير مرتقب في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 عاما

وصل يوم الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إلى مصر لإجراء محادثات قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي التجارة والاقتصاد على رأس جدول أعمالها.

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ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المكتب الرئاسي في سيئول قوله "إن زيارة مون إلى القاهرة تمثل أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 سنة".

وافيد في هذا السياق بأنه من المتوقع أن يتفق الرئيسان على دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية تجارة حرة ثنائية، ستكون في حال إبرامها أول اتفاقية تجارة حرة لكوريا الجنوبية مع دولة أفريقية.

كما سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي أيضا "منتدى أعمال، تخطط الشركات من البلدين فيه لمناقشة كيفية تعزيز التعاون في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والنقل".

يشار إلى أن مصر هي المحطة الأخيرة من جولة للرئيس الكوري الجنوبي شملت 3 دول في الشرق الأوسط هي الإمارات والسعودية، إضافة إلى مصر.

المصدر: يونهاب