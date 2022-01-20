تونس تسجل أول إصابة بفيروس "فلورونا".. ونسبة التحاليل الإيجابية بكورونا تبلغ 34.25%

قالت وزارة الصحة التونسية إن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية للإصابات بفيروس كورونا بلغت 34.25%، تزامنا مع ظهور أول إصابة بفيروس "فلورونا" بالبلاد الذي يجمع بين كورونا والإنفلونزا.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 12698 إصابة جديدة بالفيروس، و14 وفاة و2559 حالة تعافي، خلال آخر 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الجهوي للصحة بمدنين، زيد العنز، كشف في تصريح لراديو "موزاييك" المحلي، أمس الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "فلورونا" في تونس، وتحديدا في ولاية مدنين، وهو مزيج بين فيروس كورونا والإنفلونزا معا.

وفي سياق متصل، أوضح الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، الدكتور سهيل العلويني، في مداخلة هاتفية عبر "موزاييك"، أنه يمكن للشخص أن يصاب بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، قائلا "ليس مستغربا أن يصاب الإنسان بكورونا والإنفلونزا معا".

وأضاف أن "نزلة البرد هي عادية وتتزامن مع كل فصل الشتاء وتأثيراتها ليست بالخطيرة على الإنسان، أما متحور "أوميكرون" فهو ليس بالخطورة التي كانت تتميز بها متحورات كورونا السابقة، ولكن ذلك بالنسبة للأشخاص الذي استكملوا جرعات التلقيح ضد كوفيد 19.

وشدد على أهمية تلقي كامل جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا للحصول على مناعة ضد المتحور الجديد "أوميكرون".

المصدر: RT + موزاييك