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السعودية.. افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب

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السعودية.. افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب
Gettyimages.ru
علم السعودية
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افتتح وزير الحرس الوطني السعودي عبد الله بن بندر بن عبد العزيز قاعدة طيران الحرس الوطني في ديراب، جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وشاهد بن بندر عرضا مرئيا عما تحتويه القاعدة من مرافق وخدمات تدريبية مساندة لوحدات الحرس الوطني.

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كما جال بمعهد الطيران التابع للقاعدة، مستمعا إلى إيجاز عن المعهد والدورات التي تعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.

كما اطلع على أجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وعناصر طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين.

وشاهد منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني وأطقمها من طيارين وفنيين، حيث أدى الطيارون التحية العسكرية له بالطائرة. 

المصدر: "عكاظ" 

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