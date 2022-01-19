وزير أردني أسبق: الملك الراحل الحسين بن طلال رفض البقاء في السيارة

استذكر وزير الداخلية الأردني الأسبق حسين هزاع المجالي موقفا له مع عاهل البلاد الراحل الملك الحسين بن طلال.

وقال المجالي في تدوينة على "فيسبوك": "أتذكر في مثل هذا اليوم من العام 1999، بعد وصولنا بمعية الراحل العظيم الحسين رحمه الله، أن النصيحة كانت للحسين بعدم خروجه من السيارة الملكية، فالطقس كان باردا وماطرا في ذلك الوقت، وفي ذلك خطر على صحته".

وأضاف: "لكن الحسين رحمه الله أجاب إن الشعب الذي يقف لاستقبالي في هذه الأجواء وتحت المطر، يستحق أن أخرج إليهم وأرد عليهم التحية مهما كلف الأمر، ولا يجوز لي أن أبقى مختبئا داخل السيارة".

وتابع قائلا: "رحم الله الحسين بن طلال وأسكنه فسيح جناته".

واختتم تغريدته بأنه مع مرور الزمن قد يكون هناك اختلاف بسيط بالكلمات التي ذكرتها وليس بالمعنى الرئيسي لهذا الموقف.

حسين هزاع المجالي سياسي عسكري أردني، ووزير داخلية سابق في حكومة عبد الله نسور، ومدير الأمن العام سابقا، وهو نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق هزاع المجالي.

التحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1982 وترقّى لرتبة لواء عام 2002 وعضو في مجلس الأعيان الأردني منذ 19 يناير 2017.

المصدر: وسائل إعلام أردنية