بالفيديو.. باحث مصري ينجح في السير بأنفاق جليدية في القطب الجنوبي بدرجة حرارة 60 تحت الصفر

تمكن الباحث المصري أحمد سليمان من السير بأنفاق جليدية في القطب الجنوبي في ظل درجة حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.

ونشر سليمان فيديو على صفحته عبر "فيسبوك" يوثق لحظات هذه المغامرة، قال فيه إنه يسير في الأنفاق التي تقع على عمق 50 قدما تحت سطح الأرض، في درجة حرارة تصل إلى سالب 60.

وأشار إلى أنه تمكن من السير في هذه الأنفاق في ظل البرودة الشديدة "جدا جدا جدا".

المصدر: RT