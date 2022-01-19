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السعودية: إحباط محاولة لترويج كمية كبيرة من "الشبو" المخدر في مكة

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السعودية: إحباط محاولة لترويج كمية كبيرة من
Globallookpress الشرطة السعودية
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولة لترويج أكثر من 54 ألف كيلوغرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وقالت الوزارة إن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على 18 متهما من الجنسيات الباكستانية والإثيوبية والبنغلاديشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن أولئك كانوا يحاولون ترويج 54 ألفا و409 كيلوغرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيف المتهمين، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

 

المصدر: RT

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