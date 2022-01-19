السعودية: إحباط محاولة لترويج كمية كبيرة من "الشبو" المخدر في مكة
Globallookpress الشرطة السعودية
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولة لترويج أكثر من 54 ألف كيلوغرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وقالت الوزارة إن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على 18 متهما من الجنسيات الباكستانية والإثيوبية والبنغلاديشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة في منطقة مكة المكرمة.
إحباط محاولة ترويج (54.409) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، وضبطها بحوزة (18) متهماً.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 19, 2022
#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/XxuJ2BagWi
وأضافت أن أولئك كانوا يحاولون ترويج 54 ألفا و409 كيلوغرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدر.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيف المتهمين، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
المصدر: RT
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