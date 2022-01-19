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فرنسا تعلن تسيير رحلتين بحريتين لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب‎‎

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فرنسا تعلن تسيير رحلتين بحريتين لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب‎‎
Gettyimages.ru
علم فرنسا
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أعلنت السفارة الفرنسية لدى الرباط عن تسيير رحلتين بحريتين لإجلاء الفرنسيين العالقين في المغرب، وأكدت أن باريس ليست مسؤولة عن السياسة التسعيرية للشركات الخاصة التي ستنظم الرحلتين".

وقالت السفارة في بيان لها إن "الرحلة الأولى ستنطلق اليوم الأربعاء، والثانية يوم الاثنين 24 يناير الحالي من ميناء طنجة المتوسط باتجاه ميناء مارسيليا".

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وأضافت أن "السلطات الفرنسية ليست مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن السياسة التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستنظم الرحلتين".

يذكر أن السلطات المغربية قررت إغلاق الحدود الجوية والبرية من وإلى المملكة لغاية 31 الشهر الحالي جراء تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

 

المصدر: "هسبريس" 

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