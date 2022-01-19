يحيى سريع: تصدينا لزحف واسع باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن قواته تمكنت من التصدي لزحف واسع باتجاه مواقعها في مديريتي حريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف للقوات المهاجمة.
وأضاف سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية نكلت بمن نفذوا الهجوم في عديده وعتاده.
وأفاد بأن أكثر من 50 سقطوا ما بين قتيل وجريح بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات والآليات.
تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لزحف واسع لدواعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف دون إحراز أي تقدم— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 19, 2022
وتم التنكيل بالعدو في عديده وعتاده حيث سقط أكثر من 50 ما بين قتيل ومصاب وتم تدمير عدد من المدرعات والآليات.
وأوضح أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات كبيرة بصاروخين بالستيين، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.
فيما دكت القوة الصاروخية تجمعات كبيرة للعدو بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 19, 2022
المصدر: "تويتر"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.