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يحيى سريع: تصدينا لزحف واسع باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين

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يحيى سريع: تصدينا لزحف واسع باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين
Gettyimages.ru
المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع
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قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن قواته تمكنت من التصدي لزحف واسع باتجاه مواقعها في مديريتي حريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف للقوات المهاجمة.

وأضاف سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية نكلت بمن نفذوا الهجوم في عديده وعتاده.

وأفاد بأن أكثر من 50 سقطوا ما بين قتيل وجريح بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات والآليات.

وأوضح أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات كبيرة بصاروخين بالستيين، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.

المصدر: "تويتر"

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