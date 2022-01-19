إصابة 12 من عناصر الأمن الداخلي السوري باستهداف حافلتهم في ريف درعا
SANA
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن 12 عنصرا من قوى الأمن الداخلي تعرضوا لإصابات طفيفة جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة في ريف درعا.
وأشارت "سانا" إلى أن التفجير وقع بالقرب من جسر صيدا بريف درعا الشرقي اليوم الأربعاء.
وقال مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" الروسية إن عناصر الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق، وهم من العاملين في معبر نصيب على الحدود بين سوريا والأردن.
وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة التي زرعها مسلحون على جانب الطريق انفجرت عندما مرت الحافلة على بعد 10 أمتار عنها.
المصدر: وكالات
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