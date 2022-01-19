الرئيس الكوري الجنوبي يغادر السعودية متوجها إلى مصر

غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن السعودية متوجها إلى مصر، بعد اختتام زيارته التي استغرقت يومين.

وسيعقد مون في القاهرة اجتماع قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان مون أكد في المحادثات التي أجراها أمس الثلاثاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تقنيات كوريا الجنوبية المتعلقة بمحطات الطاقة النووية تتمتع بأعلى مستوى في العالم من الكفاءة الاقتصادية والسلامة، في إشارة لاستعداد كوريا الجنوبية للمضي قدما في مشروع الطاقة النووية بالسعودية في أي وقت.

ويشار إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في مشروع الطاقة النووية السعودي، منذ أن اختارت السعودية خمس دول، هي روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين، كأفضل مقدمي العطاءات في يوليو 2018.

المصدر: "يونهاب"