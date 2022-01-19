إصابة رئيس نادي الأسير الفلسطيني بفيروس كورونا
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء الأربعاء إصابة رئيس النادي قدورة فارس بفيروس كورونا.
وقال نادي الأسير في بيان مقتضب: "نحيطكم علما بإصابة رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بفيروس كورونا".
وأضاف "ندعو كل من خالطه إلى اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة، ونتمنى السلامة للجميع".
المصدر: RT
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