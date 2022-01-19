 
مباشر

إصابة رئيس نادي الأسير الفلسطيني بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

إصابة رئيس نادي الأسير الفلسطيني بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
فلسطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7ir

أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء الأربعاء إصابة رئيس النادي قدورة فارس بفيروس كورونا.

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب: "نحيطكم علما بإصابة رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بفيروس كورونا".

وأضاف "ندعو كل من خالطه إلى اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة، ونتمنى السلامة للجميع".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا