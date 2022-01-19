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اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الدفاع الأمريكي

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اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الدفاع الأمريكي
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
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بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "الاتصال بين الجانبين تناول الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية".

وأضافت: "جدد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها".

وتابعت: "تطرق الطرفان إلى التعاون العسكري والأمني بين الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين، إثر الهجمات التي استهدفت مؤخرا الإمارات".

المصدر: "وام"

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