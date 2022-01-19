حاكم مصرف لبنان: الاتهامات ضدي تستند لتقارير كاذبة

رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاتهامات الموجهة إليه بغسيل الأموال، قائلا إن هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة" بل إلى "تقارير كاذبة".

وأضاف سلامة في حديث صحفي أنه شعر من واجبه إخضاع ثروته المالية الشخصية لتدقيق جهة خارجية.

وحول ما إذا كان الاقتصاد اللبناني قد وصل إلى نقطة اللاعودة، أوضح سلامة أن "تعافيه يعتمد على السياسات المعتمدة من قبل الحكومة.. بمجرد أن يكون لديك البيئة السياسية المناسبة، سوف ينتعش لبنان. وإذا عدنا بالذاكرة إلى حقبة الحرب الأهلية، لوجدنا أن قيمة الدولار ارتفعت ألف مرة. خلال فترة معينة من تلك الحرب، ودمرت بيروت ولم يكن للبلاد اقتصاد. وكان إجمالي الودائع في البلاد، لا يتعدى 9 مليارات دولار".

وأضاف: "شهد لبنان في العديد من المراحل حروبا كثيرة، ومع ذلك كان يقوم من جديد في كل مرة. أنا متفائل بشأن المستقبل وأنا أحب بلدي. آمل أن يعيد اللبنانيون بناء لبنان واقتصاده".

وفي حديثه عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي لم يتم الكشف عن سببه رسميا بعد، قال سلامة "التحقيق لا يسير بسلاسة بسبب التدخل السياسي، لكنني أعتقد أن اللبنانيين لن يستسلموا"، مضيفا: "لقد أثرت مأساة انفجار المرفأ على كل لبناني. وقد أصاب الانفجار أصدقاء لي. كما مات البعض، وأصيب آخرون بجروح بالغة. نحن جميعا حريصون على معرفة الحقيقة ومعرفة من المسؤول عن هذا الحدث المأساوي".

المصدر: "صوت لبنان"