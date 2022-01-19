مادورو: الأسد قاد مأثرة تاريخية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الرئيس السوري بشار الأسد "قاد مأثرة تاريخية ضد التدخل الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم".

وخلال حفل وداع أقامه مادورو للسفير السوري لدى فنزويلا بمناسبة انتهاء مهامه، قال إن تلك المأثرة التي قادها الأسد، "نصر حققه بفضل مساعدة حلفائه في العالم مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية، وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي".

وأضاف الرئيس الفنزويلي حسب الخارجية السورية عبر "فيسبوك": "يمكننا القول إننا معجبون بتاريخ الشعب السوري، ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد العصابات الإرهابية، ومعجبون بشجاعة شقيقنا الرئيس السوري".

وأضافت الخارجية السورية أن مادورو طالب "باحترام حق سوريا في إعادة الإعمار وأن تجد نفسها على طريق الازدهار".

المصدر: RT