 
مباشر

الأمم المتحدة: الانسحاب الجزئي للمرتزقة من ليبيا خطوة أولى جيدة

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: الانسحاب الجزئي للمرتزقة من ليبيا خطوة أولى جيدة
Globallookpress
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7hd

اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال يناير، خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا.

وقالت: "هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة".

وأضافت: "يجب أن يتم تنسيق العملية بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا".

وتابعت: "الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية".

وقالت: "على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا