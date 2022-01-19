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موقع ليبي: طائرة أمريكية تهبط في بنغازي وتغادرها بعد ساعة (صورة)

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موقع ليبي: طائرة أمريكية تهبط في بنغازي وتغادرها بعد ساعة (صورة)
Gettyimages.ru
ليبيا
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أفاد موقع "218" الليبي يوم الأربعاء بأن موقع "flight radar" رصد هبوط طائرة من طراز Lockheed C-130H (رقم N3867X) تابعة لشركة "Tepper Aviation" في ليبيا.

وقال الموقع الليبي إن الطائرة هبط في بنغازي قادمة من مالطا عند الثانية من ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت وسط أوروبا.

وأضاف أنها غادرت بعد ساعة عائدة إلى مالطا، دون أي معلومات عن هدف ومهمة الرحلة.

وأشار موقع "218" الليبي إلى أن الطائرة عملت في الماضي لصالح المخابرات الأميركية "سي آي إي"،

وأوضح أن طائرات تابعة للولايات المتحدة تحلق بشكل دوري في أجواء ليبيا وقبالة سواحلها، وكان آخرها تحليق طائرة استطلاع أمريكية من طراز "Lockheed" قبالة السواحل الليبية في 2 يناير 2022.

موقع ليبي: طائرة أمريكية تهبط في بنغازي وتغادرها بعد ساعة (صورة)

المصدر: موقع "218" الليبي

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