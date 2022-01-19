بسبب "الحرج السياسي".. وزير التربية الكويتي يقدم استقالته

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي علي المضف، قدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد أقل من شهر على استلامه حقيبته.

وقالت الصحيفة إن الوزير قدم استقالته يوم أمس الثلاثاء، وذلك "استشعارا للحرج السياسي الذي أوقعه فيه موقف النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف من طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي".

وكان العلي قد خضع أمس لاستجواب من عضو مجلس الأمة حمدان العازمي، لكن طلبا لطرح الثقة قدم في الوزير وأعلن عدد من النواب عن تأييدهم له ضد الوزير.

ولم تجزم مصادر الصحيفة مصير الاستقالة إلا أنها ثمنت استشعار المسؤولية للوزير ورغبته في إبعاد الحرج عن رئيس الوزراء وعن نفسه.

المصدر: "الراي"







