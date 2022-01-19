لبنان.. القضاء يحقق في أموال فحوص الـPCR "المفقودة"

كشف مدعي عام ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـPCR في مطار بيروت الدولي.

وقال القاضي خميس إنه "باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض للتحقيق في فقدان أموال PCR بالمطار".

وبحسب ناشطين عبر موقع "تويتر"، فإن قيمة الأموال "المنهوبة" تقدر بحوالي 40 مليون دولار، متسائلين كيف يمكن أن "تختفي" هذه الأموال

40 مليون دولار قيمة الأموال المنهوبة بالمطار من كلفة فحوصات PCR 👏👏 #لبنان في عهدك مدرسة بالفساد #ميشال_عون — Abd F.Samra (@SamraAbdulrhman) January 18, 2022

ما حب يقول انهم شفطوا اموال الـ pcr.

اذا الواحد عمل حساب عالخمسين دولار، واذا في كل طائرة ٢٠٠ مسافر قادم الى لبنان، يعني "شفطوا" 10 الاف دولار من كل طائرة، وشو عدد الطائرات القادمة يوميا ؟

وفي ناس جيعانة وما معها ليرة لتشتري رغيف واحد.

تفه ع كل واحد اشترك في السرقة — Ali_67000🇱🇧🇨🇵 (@Mmh67000) January 19, 2022

كيف يعني ٤٠ مليون دولار اللي هني كلفة فحوصات ال pcr يلي بتنعمل على المطار بتختفي وعلى عينك يا مواطن...؟؟؟#بإسم_الشعب#فساد#لبنان — Odette (@OdetteHarb) January 18, 2022

كيف يعني ٤٠ مليون دولار اللي هني كلفة فحوصات ال pcr يلي بتنعمل على المطار بتختفي وعلى عينك يا مواطن...؟؟؟#بإسم_الشعب#فساد#لبنان — Odette (@OdetteHarb) January 18, 2022

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان قد قررت ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لها ودفع كلفة اختبار PCR على المنصة وفق آلية جديدة تعتمد واحدا من خيارين، بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار.

واعتبارا من 8 يناير الجاري، خفضت الوزارة كلفة الاختبار الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى المطار، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، بحيث تصبح 30 دولارا بدلا من 50 دولارا.

المصدر: RT + MTV