التحالف العربي يعلن عن تنفيذ 19 عملية ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذه 19 عملية استهداف ضد قوات الحوثيين في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية إن ضرباته أسفرت عن "تدمير 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".

التحالف: نفذنا (19) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 19, 2022

التحالف: الاستهدافات دمرت (11) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (90) عنصراً إرهابياً. — واس العام (@SPAregions) January 19, 2022

المصدر: "واس"