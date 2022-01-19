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السعودية: إحباط ترويج كمية كبيرة من مخدر "الشبو" والقبض على 18 متورطا من جنسيات مختلفة

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السعودية: إحباط ترويج كمية كبيرة من مخدر
Sputnik
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أعلنت الجهات المختصة في اللسعودية عن إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو) بحوزة 18 متهما من عدة جنسيات، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة في المملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهما من الجنسيات الأثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة".

وقال المتحدث: "تم القبض عليهم، وتوقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

المصدر: "سبق"

 

 

 

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