خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 36 مهاجرا قبالة سواحل باليكسير

أفادت وكالة "الأناضول"، بأن خفر السواحل التركي، أنقذ 36 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية باليكسير شمال غربي البلاد.

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وقالت قيادة خفر السواحل، في بيان، إنها أنقذت المهاجرين، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن "فرقا تابعة لها توجهت إلى سواحل منطقة أيفاليك، إثر تلقيها بلاغا عن وجود مجموعة مهاجرين على متن قارب مطاطي"، لافتة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز القيادة في المنطقة.

المصدر: "الأناضول"