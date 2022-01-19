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الصفدي: الأردن أصبح مستهدفا في حدوده الشمالية

أخبار العالم العربي

الصفدي: الأردن أصبح مستهدفا في حدوده الشمالية
AP
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن المملكة أصبحت مستهدفة بحدودها الشمالية من قبل تجار المخدرات، وجاءت تصريحاته بعد مقتل ضابط مؤخرا على يد مهربين على الحدود الشمالية للبلاد.

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وقال الصفدي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأربعاء، إن الوزارة تضم 59 سفارة وقنصلية بموازنة 52 مليون دينار.

وأضاف "أن سياستنا تستهدف مصالحنا الوطنية".

وكشف أن الأردن مستمر في جهوده بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي "القضية المركزية مع تأكيدنا على حل الدولتين".

وبين وزير الخارجية أن موقف الأردن من الأزمة السورية كان واضحا منذ البداية بانتهاج الحل السياسي، مشيرا إلى أن "المملكة تحملت تبعات كثيرة جراء اللجوء السوري".

وعن العلاقات الأردنية العراقية قال الصفدي إنها "علاقات مميزة" ويدعم الأردن أمن واستقرار العراق "أمن العراق من أمننا".

وأكد الصفدي أن السفارات الأردنية في الخارج تسعى إلى جذب الاستثمارات، ولها دور مهم في فتح الأسواق الخارجية.

المصدر: "عمون"

 

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