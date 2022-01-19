مسؤول تركي يؤكد أهمية تسريع عملية قبول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي

أكد مسؤول تركي، اليوم الأربعاء، ضرورة وأهمية تسريع عملية قبول عضوية بلاده لدى الاتحاد الأوروبي.

وأكد فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي، خلال افتتاح مؤتمر بالعاصمة أنقرة أن الاتحاد الأوروبي قدم حتى اليوم، 9.2 مليارات يورو لتركيا، في إطار "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام"، لافتا إلى أن "تركيا سخرت هذه الموارد للعديد من المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والنقل، والبيئة، وحماية المستهلك وحقوق الإنسان، وغيرها من القطاعات الأخرى".

واعتبر قايماقجي أن "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام"، آلية هامة لإعداد المستقبل المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن "تسريع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتنا جميعا".

المصدر: الأناضول