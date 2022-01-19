تونس.. وفاة مواطن متأثرا بإصابته خلال تظاهرات 14 يناير

أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير في أحد مستشفيات العاصمة.

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وفي بيان عبر موقع "فيسبوك"، أعلنت "وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير، في أحد المستشفيات بالعاصمة، بعد تعرضه لإصابات خطيرة جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين".

من جهته، نعى القيادي السابق في حركة "النهضة"، برعومي خليل، المواطن رضا بوزيان، قائلا: "توفي المواطن رضا بوزيان بعد أن تم اختطافه من قبل الأمن يوم 14 يناير خلال مسيرة إحياء عيد الثورة".

وأضاف عبر موقع "فيسبوك": "لا شرعية ولا مشروعية لسلط انقلابية تلطخت يداها بدم أبناء الشعب. انقلاب جاء من أجل سلب الناس حقوقهم وحرياتهم في مقابل تغول السيستام الاجرامي والتسلطي".

المصدر: RT