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هيئة البث الإسرائيلية: وفد إسرائيلي يصل العاصمة السودانية الخرطوم

أخبار العالم العربي

هيئة البث الإسرائيلية: وفد إسرائيلي يصل العاصمة السودانية الخرطوم
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، بأن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

يتبع..

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