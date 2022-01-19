هيئة البث الإسرائيلية: وفد إسرائيلي يصل العاصمة السودانية الخرطوم
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، بأن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
פרסום ראשון: משלחת ישראלית נחתה לפני זמן קצר בחרטום בירת סודאן@kaisos1987@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2022
يتبع..
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