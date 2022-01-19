قيادية كردية لـRT: الأكراد لم يتفقوا بعد على مرشح لرئاسة الجمهورية العراقية

أكدت ريزان الشيخ، القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، أن الأحزاب الكردية في العراق لم تتفق بعد على مرشح لرئاسة الجمهورية.

وقالت لـRT إن "الاتحاد الوطني لديه مرشحه الوحيد وهو برهم صالح، بينما الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع باتجاه ترشيح هوشيار زيباري".

وأضافت: "هناك دعم من كتل غير كردية في التجديد لمرشح الاتحاد برهم صالح".

ووفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، أما رئاسة الحكومة فمن حصة الشيعة، وللسنة منصب رئيس مجلس النواب.

المصدر: RT