الرئاسة اللبنانية: عون لا يتدخل باختيار مرشحي "التيار الوطني الحر" للانتخابات

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ما يتم نشره عن تدخل الرئيس ميشال عون باختيار مرشحي "التيار الوطني الحر" للانتخابات النيابية المقبلة.

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وقالت الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر": "ينفي مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تدخل الرئيس عون في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي تدخل الرئيس عون في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية وكل ما يكتب في هذا الصدد اخبار مختلقة لا اساس لها من الصحة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 19, 2022

وأكدت أن "كل ما يكتب في هذا الصدد أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة".

المصدر: RT