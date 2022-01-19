"هآرتس": الشرطة الإسرائيلية لم تستجوب حتى الآن المستوطن الذي دهس سليمان الهذالين

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية لم تستجوب حتى الآن المستوطن الذي دهس سليمان الهذالين بجنوب جبال الخليل قبل نحو أسبوعين وتسبب في وفاته.

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وأوضحت الصحيفة أنه "لم يتم استدعاء الفلسطينيين الذين شهدوا الدهس للشهادة حول القضية، فيما أكدت الشرطة لصحيفة "هآرتس" أنه "سيتم استدعاء السائق للاستجواب".

وقال معتصم الهذالين، نجل سليمان، إنه توجه إلى مركز الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات أربع بالخليل بعد 4 أيام من الحادث لتقديم شكوى ضد سائق الشاحنة، إلا أنه تم رفض قبول شكواه وتمت إحالته إلى إدارة مباحث الشرطة، رغم أن سائق الشاحنة يعمل في خدمة الشرطة الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن سليمان الهذالين كان قد تعرض للدهس قرب منزله في أم الخير بمسافر يطا، حينما حاول منع شاحنة تابعة للشرطة الإسرائيلية من المرور لمصادرة مركبة من المكان، حيث هربت الشاحنة ومركبة للشرطة من مكان الحادث دون مساعدة الهذالين على العلاج، والذي نقل للعلاج في مستشفى الميزان بالخليل وتوفي لاحقا فيه.

المصدر: "هآرتس" + "معا"