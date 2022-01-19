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الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة "زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب"

أخبار العالم العربي

الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة
AP Uncredited
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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كشفت الحكومة الإسرائيلية حقيقة المزاعم التي تحدثت عن زيارة محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تل أبيب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، رد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على هذه المزاعم ووصفها بـ"الكاذبة"، عبر إعادة نشر تغريدة للصحفي والمحلل الإسرائيلي إيدي كوهين زعم فيها: "وصول نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمود السيسي إلى إسرائيل"، في حين علق جندلمان قائلا: "الخبر كاذب تماما".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد التقى لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ، في سبتمبر الماضي.

المصدر: RT

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