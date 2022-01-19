الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة "زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب"

كشفت الحكومة الإسرائيلية حقيقة المزاعم التي تحدثت عن زيارة محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تل أبيب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، رد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على هذه المزاعم ووصفها بـ"الكاذبة"، عبر إعادة نشر تغريدة للصحفي والمحلل الإسرائيلي إيدي كوهين زعم فيها: "وصول نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمود السيسي إلى إسرائيل"، في حين علق جندلمان قائلا: "الخبر كاذب تماما".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد التقى لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ، في سبتمبر الماضي.

المصدر: RT