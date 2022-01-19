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مصر تعلن تسجيل 26 وفاة و1303 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تعلن تسجيل 26 وفاة و1303 إصابات جديدة بكورونا
Gettyimages.ru
فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 26 وفاة و1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 22205، فيما عدد الإصابات 402611.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة و1232 إصابة بالفيروس.

 

 

المصدر: RT

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