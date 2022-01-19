مصر تعلن تسجيل 26 وفاة و1303 إصابات جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 26 وفاة و1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 22205، فيما عدد الإصابات 402611.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 336028 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 18, 2022
الصحة: تسجيل 1303 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 26 حالة وفاة pic.twitter.com/PGUHE8YuBU
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة و1232 إصابة بالفيروس.
المصدر: RT
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