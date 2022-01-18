مصر.. إحالة معلم للتحقيق بعدما رفض السماح لأحد طلابه بالذهاب إلى دورة المياه

أحالت وزارة التربية المصرية أحد المعلمين للتحقيق لعدم سماحه لأحد طلابه بالذهاب إلى الحمام، الأمر الذي أدى إلى تبوله على نفسه في الامتحان.

وقالت نجوى أحمد مدير إدارة المعصرة التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن "المدرس الذي منع طالبا في الصف الرابع الابتدائي من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى عدم تماسكه وتبوله في لجنة الامتحانات في مدرسة فاطمة الزهراء، تمت إحالته إلى التحقيق مباشرة".

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وأضافت أن "سلوك المدرس مرفوض على الإطلاق"، مشيرة إلى أنها "قررت استقبال والد الطفل في مكتبها غدا، وبحث أسباب الواقعة بالكامل".

وأكدت أنه "في حالة ثبوت الواقعة على المدرس، سيتم تطبيق أقصى عقوبة بحقه".

وأوضحت أنه "تم تنبيه جميع المدارس، بضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة لقواعد عقد الامتحانات، وعدم منع أي طالب من دخول الحمام"، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

المصدر: RT