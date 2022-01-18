وزير المالية المصري: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يونيو
Globallookpress
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كشف وزير المالية المصري محمد معيط موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال معيط في تصريح لقناة "dmc" المصرية إن "تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم بداية من يونيو المقبل، لكل الدرجات الوظيفية".
وأضاف أن "عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة وفقا لتوجيهات السيسي 5 ملايين موظف".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT
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