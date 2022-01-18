 
مباشر

وزير المالية المصري: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يونيو

أخبار العالم العربي

وزير المالية المصري: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يونيو
Globallookpress
علم مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s78u

كشف وزير المالية المصري محمد معيط موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال معيط في تصريح لقناة "dmc" المصرية إن "تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم بداية من يونيو المقبل، لكل الدرجات الوظيفية".

إقرأ المزيد
السيسي يصدر توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في مصر
السيسي يصدر توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في مصر

وأضاف أن "عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة وفقا لتوجيهات السيسي 5 ملايين موظف".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا