إدارة شمال سوريا توجه نداء للمجتمع الدولي في ذكرى الهجوم التركي على عفرين

وجهت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" نداء للمجتمع الدولي في الذكرى الرابعة للهجوم التركي على مدينة عفرين السورية، وطالبت باستدراك مخاطر السياسة التركية في سوريا.

وفي بيان "إلى الرأي العام" توجهت الإدارة بالنداء إلى المجتمع الدولي بكافة مؤسساته والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والتحالف الدولي ودولة روسيا الاتحادية والحكومة السورية أيضا، "باستدراك مخاطر السياسة التركية في سوريا والابتعاد عن أيّة مصالح وأجندات خاصة مع تركيا، على حساب بلدنا سوريا وشعبها وعلى مختلف انتماءاته".

وقالت الإدارة في بيان إن "الوجود التركي واحتلاله لمناطقنا وعموم المناطق السورية الأخرى، ودعمه للإرهابيين واحتضانها للقوى المسماة بالمعارضة السورية، ما هو إلا خنجر مسموم في الجسد السوري" وأضافت أنه "دون حل ملف احتلال تركيا لسوريا وممارساتها ومعها المرتزقة لن يكون هناك استقرار مطلقا في سوريا".

وأضاف البيان أن "دولة الاحتلال التركي ماضية في تدمير سوريا وتفتيت مجتمعها" واعتبر أن "احتلال أي جزء سوري يُعد بالنسبة لنا ولكل من يمتلك قيم الانتماء الوطني السوري احتلالا لعموم سوريا، ويستوجب توحيد الطاقات والإمكانات من أجل تحريره".

وقالت الإدارة في بيانها إن "تركيا ومن خلال سياسات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري لأهلنا من مناطقهم، تؤسس لمشروع تتريك جديد هدفه ضرب استقرار سوريا والمنطقة وتجزئتها مجتمعيا وجغرافيا".

المصدر: RT