الإمارات تعلق رحلاتها إلى وجهات أمريكية بسبب تشغيل شبكات 5G

أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أمريكية اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، بسبب تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G في بعض المطارات.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.



هذا وأعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء عن رغبته التوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفدرالية بشأن تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية.

كما حذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس غدا كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

المصدر: صحيفة "الوطن"