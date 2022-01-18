مراسلنا: الجيش العراقي يعتقل مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني - فيديو

أفاد مراسل RT في العراق بأن قوات من الجيش اعتقلت مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكر مراسلنا أن قوة من الجيش لاحقت مجموعة تسمى (اليبشه) وهي مجموعة موالية لحزب العمال الكردستاني، وطلب منهم ترك نقط تفتيش كانوا يضعونها في أحد شوارع ناحية سنوني بقضاء سنجار.

وأضاف، أن بعض عناصر (اليبشه) رفضوا ذلك فاعتقلهم الجيش العراقي وسيطر على النقطة ولاحق بعضهم.

وفي السنوات السابقة بسط حزب "العمال الكردستاني" نفوذه في قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، لكن اتفاقا أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أشار إلى إخراج الحزب من القضاء.

ومع استمرار نفي الحكومة العراقية لوجود الحزب في سنجار، إلا أن الجيش التركي مازال يستهدف عناصر "العمال الكردستاني" في القضاء.

وفي وقت سابق، أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمري لـRT، أن قضاء سنجار في محافظة نينوى خاضع بالكامل لسيطرة القوات الاتحادية.



المصدر: RT