المغرب يسجل أرقاما قياسية بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء تسجيل 18 وفاة و7756 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و59 ألفا و586 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 984 ألفا و47 بنسبة تعاف تبلغ 93 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و12 بنسبة فتك تصل إلى 4، 1 في المائة.

وأفادت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة "كوفيد-19" بأن ثلاثة ملايين و921 ألفا و889 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و22 ألفا و549 شخصا، مقابل 24 مليونا و622 ألفا و584 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأكدت الوزارة أن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ"كوفيد-19" بلغ 9.6 في المائة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية