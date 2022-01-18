مصر.. تغريم شهود تخلفوا عن حضور محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام

قضت محكمة جنايات القاهرة بتغريم 4 من شهود الإثبات 500 جنيه لكل منهم على تخلفهم عن الحضور في قضية فتاة "تيك توك" حنين حسام المتهمة بالاتجار بالبشر.

وكانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات.

المصدر: "المصري اليوم"