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السيسي: أمن الإمارات مرتبط بأمننا القومي

أخبار العالم العربي

السيسي: أمن الإمارات مرتبط بأمننا القومي
Globallookpress
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، عن إدانة القاهرة استهداف جماعة "أنصار الله" الحوثية أبو ظبي الاثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي أجرى اتصالا بالشيخ بن زايد آل نهيان "مقدما التعازي في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي".

وأضاف أن السيسي أعرب عن "إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي، الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق".

وتابع أن السيسي شدد على "ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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المصدر: "اليوم السابع"

 

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