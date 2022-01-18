الرياض: الحوثيون يروجون لوعود وأوهام كاذبة لخداع اليمنيين

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن "ميليشيا الحوثي تروج لوعود وأوهام كاذبة لخداع اليمنيين وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم".

وشدد بن سلمان على أن "المملكة ودول الخليج العربي يسعون ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج"، معتبرا أن " الميليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني".

وتوجه إلى الشعب اليمني مؤكدا أنه "منّا ونحن منه وسنكون دوما إلى صفه".

المصدر: صحيفة "الرياض"